Prisão para homem suspeito de abusar sexualmente de duas irmãs menores

Foi a escola que denunciou a situação, uma vez que a mãe das menores, e actual companheira do suspeito de 25 anos, nunca reportou nada às autoridades.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Um homem de 25 anos ficou em prisão preventiva por ser suspeito de vários crimes de abuso sexual de duas irmãs, entre os 6 e os 10 anos, filhas da actual companheira, anunciou a Polícia Judiciária (PJ). Num comunicado, a PJ indicou que o homem foi detido em Santarém por “fortes indícios” de vários crimes de abuso sexual das duas irmãs, que tiveram início em 2021 e continuaram até este ano.

“A mãe das menores foi constituída arguida, uma vez que não reportou qualquer suspeita às autoridades”, acrescentou a Polícia Judiciária. De acordo com a PJ, foi a escola quem denunciou o crime, “cumprindo com o dever de garante que detém relativamente às crianças que lhes são confiadas para educação”. O homem foi presente no Tribunal de Santarém, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de prisão preventiva.