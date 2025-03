Plataforma exige acção imediata para combater a obesidade

No Dia Mundial da Obesidade, que se comemorou a 4 de Março, a plataforma Recalibrar a Balança – que reúne cinco entidades das áreas da obesidade, diabetes e cardiologia – lançou um apelo para um combate urgente e eficaz à epidemia de obesidade em Portugal. Este apelo está plasmado no documento conjunto “Recalibrar a Balança: É tempo de um verdadeiro compromisso com a Obesidade”, que foi publicado e tem como signatários a SPEO - Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade, a ADEXO - Associação Portuguesa de Pessoas que Vivem com Obesidade, a SPEDM - Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, a SPD - Sociedade Portuguesa de Diabetologia e a SPC - Sociedade Portuguesa de Cardiologia.

José Silva Nunes, presidente da SPEO, entidade fundadora deste movimento, defende que “é tempo de agir. É fundamental que a sociedade compreenda que a obesidade é efectivamente uma doença e não culpa da pessoa. O sistema de saúde tem de mudar, para conseguirmos verdadeiramente transformar a saúde dos portugueses. Tratar a obesidade é prevenir o desenvolvimento de muitas outras doenças crónicas, e mesmo salvar vidas”, disse.

Actualmente, a prevalência da obesidade em Portugal é uma das mais altas da Europa, com quase 29% dos portugueses entre os 25 e os 74 anos a viver com a doença. A pré-obesidade afecta 67,6% da população, colocando a maioria dos portugueses em risco de desenvolver obesidade. Entre as crianças, a obesidade atinge cerca de 12% e perto de 30% apresentam pré-obesidade. A obesidade está comprovadamente associada inúmeras doenças com elevada prevalência em Portugal: 79% dos casos de diabetes, 63% dos casos de AVC hemorrágico e 69% dos casos de doença cardíaca hipertensiva, são atribuíveis à obesidade.