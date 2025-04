Maio é o mês do Congresso do Desporto do Médio Tejo

A quarta edição do Congresso do Desporto do Médio Tejo começa em Maio deste ano e reúne dezenas de especialistas de diversas modalidades. A iniciativa realiza-se entre os dias 9 e 24 de Maio nos municípios de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha. O evento pretende fomentar debates sobre a valorização de competências na área desportiva, no Médio Tejo, e inclui a participação de oradores especialistas em diferentes disciplinas.

A abertura do evento realiza-se no Centro Cultural do Entroncamento, no dia 9 de Maio, sexta-feira, e as palestras vão decorrer durante os fins-de-semana, em diferentes concelhos do Médio Tejo. As restantes sessões são a 10 de Maio, em Torres Novas, Ourém e Alcanena, no dia 16, no Sardoal e Abrantes, no dia 17, em Mação e Constância, no dia 23, em Ferreira do Zêzere e Tomar, e o encerramento é no dia 24, em Vila Nova da Barquinha. Esta edição do congresso conta com o apoio do CNID - Associação dos Jornalistas do Desporto. A participação é gratuita, mas requer inscrição prévia obrigatória.