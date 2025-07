Moradores descontentes com matagal no meio de urbanização em Santarém

O espaço público entre as ruas Júlio Queijeiro e Vale de Salmeirim, na zona do Jardim de Cima, em Santarém, está transformado num matagal com mato, ervas e canas com mais de dois metros de altura.

Manuela Estêvão afirmou que faz todo o sentido requalificar aquela zona e criar ali um espaço destinado ao lazer, atendendo até à numerosa população residente nas proximidades. E apelou aos vereadores com funções executivas que resolvam rapidamente o problema “que não dignifica a acção do município”.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), garantiu que os serviços iriam proceder ao corte de ervas de acordo com a programação definida e aproveitou para destacar o trabalho que tem sido feito nessa zona, nomeadamente ao nível de requalificação de passeios, de estacionamento, vias e de acessos a garagens. Afirmou também que esse espaço público entre prédios, onde se encontra o rinque desportivo, tem tudo para vir a ser um parque verde ao serviço da população.