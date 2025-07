José Pires consegue oito mil euros em dez dias para nova cadeira de rodas desportiva

José Pires, natural de Samora Correia, viu a sua vida dar uma reviravolta em 2017, quando uma infecção na medula o deixou paralisado dos membros inferiores. Aos 31 anos, passou de uma vida activa para a condição de tetraplégico. Mas foi no andebol adaptado, através da equipa do clube do Centro de Reabilitação Rovisco Pais, da Tocha, que reencontrou o sorriso. Agora, graças à solidariedade que se uniu em apenas 10 dias, vai poder continuar a competir com uma nova cadeira de rodas desportiva avaliada em oito mil euros.

A campanha de angariação de fundos terminou ao décimo dia com a meta atingida, segundo anunciou José Pires, que foi partilhando actualizações diárias, dando a conhecer o contributo de cidadãos e empresas. No agradecimento público, não esqueceu ninguém. “Quero agradecer a todos sem excepção, a quem contribuiu com 1 euro, ao que ‘apenas’ partilhou, ao que teve uma palavra de conforto, ao simples anónimo, a sério, a todos, mesmo!”, partilhou.

A nova cadeira vem substituir um modelo com mais de 12 anos de uso, ultrapassado face às exigências competitivas actuais. As cadeiras que a sua equipa utiliza já passaram por muitos atletas. Estão muito desgastadas e, em alguns casos, já nem existe material de substituição. “Hoje usam-se raios de carbono e nós ainda jogamos com raios de alumínio”, explicou o atleta.

José Pires, de 40 anos e a residir em Samora Correia, faz deslocações de mais de 200 quilómetros para treinar e jogar, permanecendo, por vezes, algumas semanas fora de casa. Diagnosticado com mielite, José perdeu a sensibilidade nas pernas em 2017. A doença surgiu sem aviso e sem explicação. Tem outros projectos para o futuro, entre eles a Volta a Portugal em cadeira de rodas, que pretende realizar com dois amigos, e a promoção de acções de sensibilização.