Enfermeiros do Hospital de Santarém recusam receber turno com as urgências em colapso

Os enfermeiros do Hospital de Santarém decidiram como forma de protesto recusar receber o turno das 8h00 desta terça-feira, nas urgências que estão um caos devido à elevada procura de doentes com gripe e infecções respiratórias. O protesto visa alertar para a falta de recursos humanos para assistir o elevado número de doentes.



Os enfermeiros tomaram esta posição, apesar de a administração da Unidade Local de Saúde da Lezíria ter tomado medidas excepcionais como a suspensão de consultas e a abertura do serviço de obstetrícia para doentes das urgências a aguardar internamento.