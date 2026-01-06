uma parceria com o Jornal Expresso
06/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 06-01-2026 09:09

Enfermeiros do Hospital de Santarém recusam receber turno com as urgências em colapso

O protesto visa alertar para a falta de recursos humanos para assistir o elevado número de doentes.

Os enfermeiros do Hospital de Santarém decidiram como forma de protesto recusar receber o turno das 8h00 desta terça-feira, nas urgências que estão um caos devido à elevada procura de doentes com gripe e infecções respiratórias. O protesto visa alertar para a falta de recursos humanos para assistir o elevado número de doentes.

Os enfermeiros tomaram esta posição, apesar de a administração da Unidade Local de Saúde da Lezíria ter tomado medidas excepcionais como a suspensão de consultas e a abertura do serviço de obstetrícia para doentes das urgências a aguardar internamento.

