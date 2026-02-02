Deslizamento de terras destrói estrada secundária que liga a Vila da Marmeleira a São João da Ribeira, no concelho de Rio Maior.

Deslizamento de terras destrói estrada entre a Vila da Marmeleira a São João da Ribeira

Um deslizamento de terras destruiu um troço de estrada que liga a Vila da Marmeleira a São João da Ribeira, no concelho de Rio Maior. A estrada já estava interdita à circulação de veículos devido às cheias na zona de São João da Ribeira, consequência da tempestade Kristin.

A estrada, que tinha sido totalmente requalificada há três anos, desabou por completo devido a um deslizamento de terras. A dimensão do colapso do talude arrastou grandes quantidades de terra e materiais, deixando a via intransitável.