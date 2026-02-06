Cartaxo evacua zonas ribeirinhas e fecha escolas

A subida rápida do caudal do Tejo obrigou o Município do Cartaxo a retirar populações de áreas de risco, a encerrar todas as escolas e a activar um dispositivo de emergência permanente.

A Câmara Municipal do Cartaxo activou um conjunto de medidas de emergência perante a subida significativa do caudal do rio Tejo e a previsão de agravamento das condições meteorológicas nas próximas horas. Entre as decisões tomadas estão a evacuação preventiva de moradores das zonas ribeirinhas da Palhota e da Ponte do Reguengo, bem como o encerramento de todas as escolas do concelho na quinta-feira, dia 6 de Fevereiro.

As medidas foram anunciadas pelo presidente da autarquia, João Heitor, após a realização de uma Comissão Municipal Extraordinária de Proteção Civil. O autarca confirmou ainda que decorreram evacuações na freguesia de Valada, embora alguns moradores tenham optado por permanecer nas suas habitações.

Num comunicado divulgado ao início da tarde de 5 de Fevereiro, o presidente explicou que, face ao agravamento da situação hidrológica, as populações da Palhota e da Ponte do Reguengo foram retiradas por razões de segurança e estão a ser acolhidas em locais preparados para garantir condições adequadas de higiene, alimentação e apoio social. Em Valada, considerada neste momento uma freguesia “isolada”, mantêm-se meios de socorro permanentes, incluindo uma ambulância e um veículo florestal com capacidade de intervenção em meio urbano.

A reunião camarária realizada ao final da tarde foi conduzida em grande parte pelo vice-presidente Pedro Reis, com João Heitor a regressar nos minutos finais para actualizar a situação no terreno. O presidente relatou que acompanhou pessoalmente a deslocação de moradores na Ponte do Reguengo e em Santana, esclarecendo que, em Valada, alguns residentes recusaram abandonar as suas casas. “São pessoas com grande resiliência a estas situações e acreditam estar em segurança. Não podemos transportá-las contra a sua vontade”, afirmou.

João Heitor revelou ainda que o caudal do Tejo atingia cerca de nove mil metros cúbicos por segundo às 17h00, na estação de Almourol, com tendência de subida devido à libertação de água nas barragens. Apesar do cenário exigente, garantiu que o sistema municipal de Proteção Civil está plenamente operacional, com meios preparados e posicionados em todas as freguesias do concelho.

No que respeita ao funcionamento das escolas, todas estarão encerradas, sendo assegurado o acolhimento de crianças até aos 12 anos na Escola Básica Marcelino Mesquita para filhos de profissionais de serviços essenciais, nomeadamente saúde, proteção civil, forças de segurança, bombeiros, lares, IPSS e serviços municipais.

O presidente da câmara deixou um apelo claro à população para que evite deslocações desnecessárias, respeite a sinalização e cumpra rigorosamente as orientações das autoridades. “A segurança de todos está em primeiro lugar”, sublinhou.



