Morreu Alfredo Fernandes do rancho dos avieiros de Vila Franca de Xira

O Rancho Típico Os Avieiros de Vila Franca de Xira perdeu no dia 15 de Fevereiro um dos seus rostos mais marcantes, Alfredo Fernandes, conhecido como "mestre Cálão", um rosto conhecido da comunidade do concelho.

Homem do rio, de mãos marcadas pelo trabalho e "de um coração maior que as águas do tejo", como escreve o rancho nas suas redes sociais, Alfredo Fernandes foi "mais do que um companheiro: uma memória viva, tradição e alma da nossa cultura avieira". Um homem conhecido por ter uma presença firme, um olhar sereno e um grande amor pelas raízes avieiras. Era também um elemento unificador das diferentes comunidades ribeirinhas e um apaixonado pela sua terra.

"Em cada passo dançado, em cada cantiga entoada, levava consigo a verdade simples e bonita das gentes ribeirinhas. Partiu fisicamente, mas permanece em cada som da concertina, em cada fita colorida que dança ao vento, em cada história contada à beira-rio", lamenta o rancho.