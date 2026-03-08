Trânsito de pesados no centro de Samora Correia alvo de campanha de sensibilização

A Junta de Freguesia de Samora Correia está a promover uma campanha de sensibilização destinada a incentivar o desvio do trânsito de veículos pesados do centro urbano da cidade.

A iniciativa pretende contribuir para o aumento da segurança rodoviária, reduzir o ruído e a poluição, melhorar a qualidade de vida da população e preservar o espaço urbano.

No âmbito da campanha foram instalados outdoors informativos nos principais acessos a Samora Correia, indicando as rotas alternativas recomendadas para o trânsito de pesados, focando a circulação dos pesados pela Estrada da Murteira.

A Junta de Freguesia apela à compreensão e colaboração de motoristas e empresas de transporte para que utilizem os percursos alternativos devidamente assinalados, sublinhando que uma cidade mais segura e tranquila é responsabilidade de todos.