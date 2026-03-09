Duas irmãs em estado grave após carro embater contra muro em Santarém

Duas irmãs, de 22 e 12 anos, ficaram em estado grave na sequência de um despiste ocorrido ao início da noite de domingo, 8 de Março, na aldeia de Carvoeira, perto de Tremês, no concelho de Santarém. O ligeiro de passageiros em que seguiam embateu com violência contra o muro de uma habitação. Após o acidente, a irmã mais nova ainda tentou despertar a condutora, de 22 anos. Acabou por ser a menor a procurar ajuda de populares, mas ambas apresentavam sinais de perda de consciência quando os meios de socorro chegaram ao local.

As duas vítimas foram assistidas no local pela equipa médica da VMER de Santarém e transportadas em estado considerado grave para o Hospital de Santarém, onde permanecem internadas. Nas operações de socorro estiveram envolvidos 13 operacionais dos Sapadores Bombeiros de Santarém, Bombeiros Voluntários de Santarém e GNR, apoiados por cinco viaturas. No local estiveram ainda meios da empresa “Segurança e Ambiente”, que asseguraram a limpeza da via.

O acidente ocorreu precisamente no mesmo local onde, na noite de Natal de 2024, uma condutora de 28 anos sofreu igualmente ferimentos muito graves, depois de se ter despistado e embatido contra o mesmo muro.