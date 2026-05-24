Central de Operações de Socorro de VFX já respondeu a 14 mil ocorrências A estrutura entrou em funcionamento há cerca de sete meses e junta a coordenação dos seis corpos de bombeiros do concelho de Vila Franca de Xira - foto O MIRANTE partilhe no Facebook Central de Operações de Socorro de Vila Franca de Xira registou um aumento de 16% nas ocorrências atendidas no último semestre, tendo já ultrapassado as 14 mil intervenções desde que entrou em funcionamento. A estrutura coordena os seis corpos de bombeiros do concelho e prepara-se agora para o primeiro Verão em operação durante o combate aos incêndios rurais.

Desde que iniciou funções, a Central de Operações de Socorro de Vila Franca de Xira (CMOS) recebeu e despachou cerca de 14.000 ocorrências, na sua esmagadora maioria emergências médicas, mas também incêndios, acidentes e tempestades. No último semestre, acudiu a mais 1.650 ocorrências do que em igual período anterior, o que significa um crescimento de 16% da resposta local. Os dados foram avançados na inauguração oficial da central, realizada a 13 de Maio, uma vez que, por causa das eleições autárquicas, a cerimónia tinha sido adiada.

Segundo o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, nos cerca de sete meses de funcionamento a CMOS nunca recusou nenhuma ocorrência e aumentou a resposta a centenas de pedidos de outros concelhos, como Lisboa, Loures e Setúbal. Perspectivando um Verão quente, e o primeiro em que a central vai estar a funcionar durante o combate a incêndios rurais, o autarca reforçou que o concelho está “preparado como nunca”.

Na ocasião, António Carvalho, coordenador do Serviço Municipal de Protecção Civil, recordou que a CMOS começou a ser pensada ainda em 2019 e que, em 2023, houve “fumo branco”. O responsável lembrou também a coordenação nas tempestades, afirmando que foi testada, na realidade, a mais-valia de ter a CMOS implementada.

O comandante sub-regional de Emergência e Protecção Civil da Grande Lisboa, Hugo Santos, sublinhou tratar-se da “primeira CMOS desta região, que vem reforçar uma resposta mais rápida e articulada”, dando os parabéns “à ousadia do Município de Vila Franca de Xira”. A CMOS de Vila Franca de Xira agrega as centrais de despacho dos seis corpos de bombeiros do concelho, com o objectivo de criar uma sinergia de partilha de esforços, que permita aumentar a rapidez e a eficiência do serviço de socorro à população. Conta com 15 técnicos especializados na coordenação de meios de socorro e na gestão de ocorrências de protecção civil, representando um investimento municipal na ordem dos 500 mil euros em equipamentos e tecnologia.