Centro de Investigação Veríssimo Serrão atribui prémios em dia de aniversário

Os prémios do CIJVS, promovidos pelo Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão (CIJVS), com o patrocínio da Fundação Eng.º António de Almeida e da empresa municipal Águas de Santarém vão ser entregues durante a sessão comemorativa do XIV aniversário do CIJVS, a realizar no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santarém, no dia 30 de Maio, pelas 15h30.

O trabalho de investigação “A esquecida relação do Estado da Índia do visitador Alessandro Valignano (1575): arbitrismo, crise e reforma na Ásia Portuguesa”, da autoria de Nuno Luís de Vila-Santa Braga Campos, vai ser distinguida com o Prémio “Fundação Eng.º António de Almeida”.

Guida da Silva Cândido vai receber o Prémio “Águas de Santarém” pelo trabalho intitulado “Da insalubridade da água à centralidade do vinho: consumo, regulação e hierarquia social no Portugal quinhentista”. O CIJVS congratula-se pelos trabalhos de investigação que concorreram aos prémios e agradece aos autores, salientando a “dificuldade sentida na selecção dos trabalhos premiados, em virtude do inequívoco valor e interesse para o conhecimento científico, a patentear toda a investigação”.