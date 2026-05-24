Obras em Castelo de Bode adiadas para evitar rombo no turismo de Verão

As obras de manutenção nos descarregadores da Barragem de Castelo de Bode foram adiadas para 2027, uma decisão recebida com satisfação pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que considera que a região ganha tempo para preparar o impacto da descida temporária da albufeira. A intervenção, inicialmente prevista para este ano, deverá decorrer entre Junho e Outubro do próximo ano e obrigará a baixar o nível da água para valores abaixo da cota 105, cerca de 56% da capacidade total de armazenamento. O presidente da CIM Médio Tejo, Manuel Valamatos, também presidente da Câmara de Abrantes, considera que o adiamento era necessário, tendo em conta que municípios e empresários do sector turístico tinham sido avisados com pouca antecedência. “É uma boa decisão, na medida em que vai dar tempo, quer aos municípios, quer aos operadores turísticos, de nos prepararmos para o baixo nível da água”, afirmou.

A operação, a cargo da Agência Portuguesa do Ambiente e da EDP, incidirá sobre os descarregadores de cheias da barragem e inclui a substituição do sistema de estanquidade, tratamento anticorrosivo e reparação de componentes estruturais. A APA garante que se trata de uma intervenção essencial para assegurar a segurança e o bom funcionamento da infraestrutura a longo prazo. Manuel Valamatos defende que a região deve transformar a contrariedade numa oportunidade, aproveitando a descida da água para executar obras que em condições normais seriam mais difíceis de concretizar. Entre as prioridades apontadas estão as rampas de acesso para embarcações, uma necessidade antiga numa albufeira cada vez mais procurada para actividades náuticas, lazer e turismo de natureza.

A memória de 2022, ano em que os níveis da albufeira estiveram significativamente baixos, continua presente nos municípios banhados por Castelo de Bode. Por isso, a preparação antecipada é vista como fundamental para reduzir prejuízos e garantir que os operadores turísticos conseguem adaptar a actividade à realidade temporária da barragem. O presidente da APA, Pimenta Machado, justificou o adiamento com a necessidade de permitir “um planeamento adequado por parte dos municípios e demais entidades envolvidas”. A albufeira de Castelo de Bode é um dos principais activos turísticos do Médio Tejo e um elemento estratégico para a valorização da região. O projecto Castelo de Bode 360 tem precisamente como objectivo potenciar aquele grande espelho de água, criando melhores condições para atrair visitantes e reforçar a oferta turística associada ao rio, à natureza e aos desportos náuticos.