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Sociedade | 24-05-2026 08:58

Ourém lança concurso para ampliação do Centro Escolar Beato Nuno

obras capacetes
foto ilustrativa
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Intervenção prevê a criação de uma nova sala polivalente com cerca de 100 m², destinada essencialmente a funcionar como ATL, ligada ao edifício existente por um corredor envidraçado.

A Câmara Municipal de Ourém aprovou, na reunião de 18 de Maio, o lançamento do concurso público para a ampliação do Centro Escolar Beato Nuno, em Fátima, com um investimento previsto de 395.411,29 euros, acrescido de IVA. Além da nova sala, estão também previstos a criação de bancada de lavagens, área de armários, sanitários e arrecadação, bem como a valorização do recreio exterior e o aumento da área de sombreamento através da plantação de novas árvores.

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