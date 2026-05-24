Ourém lança concurso para ampliação do Centro Escolar Beato Nuno

A Câmara Municipal de Ourém aprovou, na reunião de 18 de Maio, o lançamento do concurso público para a ampliação do Centro Escolar Beato Nuno, em Fátima, com um investimento previsto de 395.411,29 euros, acrescido de IVA. Além da nova sala, estão também previstos a criação de bancada de lavagens, área de armários, sanitários e arrecadação, bem como a valorização do recreio exterior e o aumento da área de sombreamento através da plantação de novas árvores.