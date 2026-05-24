Praias fluviais do Médio Tejo recuperam e prometem Verão em segurança

As praias fluviais do Médio Tejo vão estar prontas para receber veraneantes, apesar dos estragos provocados pelas cheias e pela tempestade Kristin, que causaram danos em equipamentos, acessos e infraestruturas de várias zonas balneares. A garantia foi dada pelo presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Manuel Jorge Valamatos, que assegura que os municípios estão a concluir os trabalhos necessários para repor condições de segurança e funcionamento. “De forma geral, está tudo preparado”, afirmou o também presidente da Câmara de Abrantes, sublinhando que as autarquias têm vindo a investir na valorização das praias fluviais e na recuperação dos estragos causados pelas intempéries. Segundo o autarca, registaram-se “alguns danos e destruição de equipamentos”, bem como problemas em acessos rodoviários, mas os trabalhos de reposição estão em curso.

Manuel Jorge Valamatos garante que o objectivo é criar todas as condições para que a época balnear decorra dentro da normalidade. “Estamos a criar todas as condições para que o verão seja tão parecido ou melhor que nos últimos anos”, afirmou, acrescentando que as praias estarão “naturalmente e obrigatoriamente” em segurança. Este ano, cinco praias fluviais do Médio Tejo foram distinguidas com Bandeira Azul: Carvoeiro, em Mação; Aldeia do Mato e Fontes, no concelho de Abrantes; Agroal, em Ourém; e Olhos d’Água, em Alcanena. O galardão reconhece critérios como a qualidade da água, segurança, serviços, ordenamento do espaço e educação ambiental.

A praia fluvial do Carvoeiro assinala o 20.º ano consecutivo com Bandeira Azul, enquanto Aldeia do Mato soma 16 distinções seguidas. A praia de Fontes recebe o galardão pela oitava vez, Olhos d’Água alcança a segunda distinção e o Agroal cumpre o 10.º ano consecutivo com a classificação ambiental. Para Manuel Jorge Valamatos, estes reconhecimentos são o reflexo do investimento feito pelos municípios na qualificação das infraestruturas e dos espaços de lazer. O autarca destaca ainda outras zonas balneares e de recreio da região, nomeadamente em Ferreira do Zêzere, Ourém, Tomar e Mação, cujas águas foram distinguidas pela Quercus com o galardão Qualidade de Ouro. O presidente da CIM Médio Tejo defende que as praias fluviais assumem hoje um papel cada vez mais relevante na economia regional, com impacto directo no turismo, restauração, hotelaria e comércio local. “O retorno destes investimentos é visível e impactante para a economia local e regional”, sustentou. Além das zonas balneares distinguidas, Manuel Jorge Valamatos realça o potencial da albufeira de Castelo do Bode, dos rios Tejo e Zêzere, dos parques de lazer, percursos pedonais e cicláveis, bem como da gastronomia e doçaria da região.