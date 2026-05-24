Problemas na Barragem dos Patudos obrigam a intervenção estrutural

A Barragem dos Patudos continua a exigir uma intervenção profunda e estrutural, apesar da melhoria temporária provocada pelo inverno mais chuvoso. A situação foi novamente levantada em reunião de câmara pelo vereador Mário Pereira (CDU), que chamou a atenção para problemas que considera estarem longe de resolvidos, nomeadamente a acumulação de lamas, infiltrações e a necessidade de recuperar o sistema de descarga de fundo. O autarca começou por abordar o estado da vala de Alpiarça, onde persistem focos de jacintos de água e erva-pinheirinha. Segundo Mário Pereira, as cheias registadas no início do ano acabaram por provocar uma “limpeza quase natural” de grande parte da infestação, mas subsistem bolsas de vegetação invasora junto ao Casal Branco e na zona norte do concelho, perto do limite com a Chamusca. “Sugiro que se possa, de uma forma agora muito mais localizada e simplificada, retirar o que lá está ainda”, afirmou.

A situação da Barragem dos Patudos mereceu também preocupação do vereador da CDU. Mário Pereira reconheceu que a chuva ajudou a melhorar os níveis de água e a atenuar alguns problemas de qualidade, mas sublinhou que isso não elimina as causas de fundo. Entre as preocupações apontadas estão a acumulação de matéria orgânica no fundo da barragem, a necessidade de uma limpeza profunda, as infiltrações no paredão e a reparação do sistema de descarga de fundo. O vereador questionou ainda se a autarquia tem mantido contactos recentes com entidades como a Agência Portuguesa do Ambiente e o Ministério do Ambiente, de forma a viabilizar uma intervenção mais abrangente na barragem.

Na resposta, o vice-presidente da Câmara de Alpiarça, João Formiga, reconheceu que os jacintos de água continuam a ser “uma questão que anualmente nos preocupa”, garantindo que a remoção das zonas ainda infestadas está prevista no âmbito dos trabalhos de requalificação em curso, relacionados com os prejuízos causados pelas tempestades. Essas intervenções incluem também o parque do Carril e os passadiços afectados pelas cheias. Quanto à Barragem dos Patudos, João Formiga admitiu tratar-se de “um processo complexo”, sobretudo no que diz respeito à limpeza de fundo e à recuperação do antigo sistema de descarga. O autarca reconheceu a necessidade de remover “toda a quantidade de matéria orgânica, de lamas que estão no fundo”, por favorecer a “proliferação de bactérias” associadas à degradação da qualidade da água.