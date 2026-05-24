Sardoal aposta na inteligência artificial nas escolas

A Câmara Municipal do Sardoal aprovou uma proposta de parceria com a empresa Minded, uma startup ligada à área da inteligência artificial, para o desenvolvimento de projectos educativos no concelho. De acordo com o executivo, a empresa pretende candidatar um projecto à Fundação Sonae, tendo pedido ao município uma “carta de conforto” que permita associar o nome da autarquia à inciativa. O projecto tem como objetivo explorar a utilização da inteligência artificial em contexto educativo no Agrupamento de Escolas de Sardoal.

Pedro Rosa, presidente da autarquia, explicou que a empresa é recente e ainda sem histórico de trabalho com os municípios, mas considerou que a iniciativa pode representar uma oportunidade interessante para o concelho, sublinhando que não existem encargos financeiros associados para a autarquia.