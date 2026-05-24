Violência na adolescência exige respostas em rede e prevenção antes da tragédia

A Unidade Local de Saúde da Lezíria promoveu, no dia 8 de Maio, no Auditório da Casa dos Patudos, em Alpiarça, o 2.º Encontro do NHACJR/NACJR, subordinado ao tema “Violência na Adolescência – Um Caminho a Prevenir”. A iniciativa foi organizada pelo Núcleo Hospitalar de Apoio a Crianças e Jovens em Risco do Hospital Distrital de Santarém e pelo Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco nos Concelhos. O encontro reuniu profissionais de saúde, entidades locais, forças de segurança e parceiros comunitários, com o objectivo de reforçar a articulação entre instituições e consolidar estratégias de prevenção, detecção precoce e intervenção em situações de violência que envolvam crianças e jovens.

Na sessão de abertura, Maria do Rosário Martins, coordenadora do NACJR, defendeu que a prevenção da violência exige uma abordagem integrada e colaborativa. A responsável sublinhou que a intervenção precoce, a partilha de informação e o trabalho em rede são determinantes para garantir respostas mais eficazes e centradas nas necessidades das crianças, dos jovens e das suas famílias. João Formiga, vice-presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, saudou a realização da iniciativa e destacou a importância da mobilização das várias entidades presentes. Antigo profissional do Hospital Distrital de Santarém, onde foi enfermeiro e enfermeiro director, o autarca reiterou a disponibilidade do município para continuar a acolher e apoiar iniciativas desta natureza.

Pedro Maria Carvalho, coordenador da Equipa de Interlocução do Programa Nacional de Prevenção da Violência no Ciclo de Vida da ULS Lezíria, chamou a atenção para a dimensão multifactorial da violência, lembrando que estas problemáticas exigem soluções interdisciplinares e colaboração entre diferentes entidades. Também Daniela Reis, coordenadora regional do Programa Nacional de Prevenção da Violência ao Longo da Vida da Direcção-Geral da Saúde, valorizou o papel dos núcleos e equipas multidisciplinares enquanto estruturas de ligação entre a saúde e a comunidade. A responsável defendeu que só com proximidade, articulação e trabalho conjunto é possível construir redes capazes de prevenir e mitigar situações de violência. Ana Calado, directora clínica para a área dos Cuidados de Saúde Primários da ULS Lezíria, enquadrou a adolescência como uma fase de profundas transformações e vulnerabilidades, alertando para as várias formas que a violência pode assumir. A dirigente defendeu que a ULS tem a responsabilidade de promover respostas mais articuladas, acessíveis e próximas, reforçando não apenas a intervenção perante situações de risco, mas sobretudo a prevenção e a promoção de ambientes seguros e saudáveis para os jovens.