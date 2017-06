Nuno Miguel Francisco dos Santos

A Câmara de Vila Franca de Xira adquiriu um novo autocarro e o mesmo foi apresentado no final da última reunião de câmara, realizada na Granja, em Vialonga. A decoração é original e dividiu opiniões. Se por um lado houve quem achasse que a reprodução de azulejos do concelho era um toque de classe, logo um popular se lembrou de achar que o autocarro parecia uma igreja sobre rodas. Resta saber se o volante é no campanário ou na sacristia...