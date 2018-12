Carla Conde

Os alunos do curso de Informática da Escola Secundária Sá da Bandeira e do curso de Técnico de Multimédia da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, ambas em Santarém, foram os primeiros a experimentar o novo sistema “Free Wifi Santarém” que foi apresentado a 30 de Novembro no centro histórico da cidade. Os jovens do 11.º ano mostram-se muito satisfeitos com a iniciativa e acreditam que Santarém só fica a ganhar.