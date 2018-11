Dar o corpo ao manifesto.

A vice-presidente da Câmara de Santarém, Inês Barroso (PSD), tem dado o corpo ao manifesto no âmbito do projecto RTT.

A vice-presidente da Câmara de Santarém, Inês Barroso (PSD), tem dado o corpo ao manifesto no âmbito do projecto RTT – Reabilitar Troço a Troço, promovido pelo município e que visa a reabilitação e conservação de zonas ribeirinhas. Como se constata na imagem, lá esteve junto à ponte romana, em São Vicente do Paúl, a ajudar a plantar árvores, demonstrando que enquanto alguns políticos falam, falam, falam e depois não fazem nada, Inês fala, fala, fala mas não é daquelas que prefere ter uma mão inchada do que uma enxada na mão...