Depois de ter estado lesionado durante alguns meses este ano devido a uma ruptura num tendão de Aquiles quando jogava futebol, o presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira, parece já estar aí para as curvas e não resistiu a patinar na pista de gelo instalada na vila este Natal. Porque, como dizem os entendidos nessas coisas, a próxima campanha eleitoral começa no dia seguinte às eleições e todas as oportunidades são boas para mostrar serviço. O Cavaleiro Andante pode garantir que desta vez o autarca não deu cabo do canastro e, pelo estilo que evidencia na foto, até mereceu nota artística...