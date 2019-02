partilhe no Google+

Com glúten ou sem glúten.

O vereador da Câmara de Ourém João Heitor (PS), (à esquerda) que teve o seu mandato suspenso durante cerca de um ano, regressou às lides autárquicas e na última reunião camarária sugeriu aos restantes colegas do executivo que nas próximas sessões houvesse umas “bolachinhas” para enganar a fome. “Podem ser sem glúten ou com glúten”, brincou. Está visto que o vereador socialista voltou cheio de apetite... político e não só. Resta saber se a maioria PSD/CDS lhe vai adoçar a boca ou se prefere zelar pela linha do voraz vereador da oposição...