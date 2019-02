O perfume do Poder.

Quem conhece o seu percurso sabe que a autarca anda a lutar há muito, dentro do aparelho socialista, por esta promoção. Ser secretário de Estado nos dias de hoje é uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma, no que concerne à gestão da coisa pública, mas ainda é um lugar de muita pompa e circunstância. O Cavaleiro Andante saúda a nova governante, deseja-lhe um bom trabalho ao lado do ministro Nelson de Souza, um homem que nunca foi autarca mas sabe muito da administração interna, e deixa-lhe um aviso que saiu da boca de camaradas seus assim que soou a novidade: cuida-te Maria do Céu, modera os teus instintos e não caias na tentação de levar para a equipa do governo do país algum do teu individualismo e mau feitio.