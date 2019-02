A concelhia de Santarém do PS, liderada pelo ex-presidente do município José Miguel Noras, diz que já está a trabalhar no sentido de reconquistar a câmara ao PSD.

A concelhia de Santarém do PS, liderada pelo ex-presidente do município José Miguel Noras, diz que já está a trabalhar no sentido de reconquistar a câmara ao PSD e com um resultado maioritário ao nível dos de 1993 e 1997, quando o mesmo Noras foi cabeça de lista e obteve maiorias absolutas. Depois dele, o PS ainda ganhou as eleições de 2001, com Rui Barreiro (um ‘velho amigo’ de Noras) como cabeça de lista, mas já sem maioria abolsuta. Daí, provavelmente, que esse feito não tenha sido mencionado como exemplo na nota de imprensa divulgada recentemente pelo PS. Afinal de contas, como diz a voz popular, dos fracos não reza a história...