A nova estrela do Montepio.

A ex-vereadora da Câmara de Santarém e ex-deputada do PS Idália Serrão foi capa da revista trimestral da Associação Mutualista Montepio, onde é agora administradora depois de ter deixado a Assembleia da República, e na entrevista de duas páginas conta alguns episódios da sua passagem pela Junta de Freguesia de Almoster, onde foi presidente no mandato 1997-2001. Conta Idália que chegou a desentupir manilhas e a comprar sacos de cimento para dar mais conforto à casa de um freguês. O Cavaleiro Andante gostou de conhecer esses retalhos picarescos da vida de um autarca e só tem pena que Idália não tenha contado também como é que, sendo uma figura secundária da lista socialista nessas eleições de 1997, conseguiu chegar a presidente da Junta de Almoster. Até para a malta mais nova saber como se faz. Teria sido a cereja no topo do bolo...