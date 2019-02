Bark bark canídeo lindo.

A Câmara da Barquinha reciclou um projecto de um parque de diversões e outras coisas que andou vinte anos a rebolar sem nunca sair do papel e apresenta-o agora como um Bioparque que pode vir a ser uma realidade se o pessoal dos Fundos Comunitários for na cantiga. No tal bioparque, dizem os cérebros da coisa, os animais vão andar em liberdade e as pessoas em barcos, túneis e corredores. O projecto para ser moderno chama-se Bark, que em inglês quer dizer latido, mas ao Cavaleiro Andante só lhe apetece... uivar!!!