Programa das Festas de Constância pensado na afirmação de identidade

O programa das Festas da Nossa Senhora da Boa Viagem, em Constância nos dias 15, 16 e 17 de Abril foi apresentado esta segunda-feira, 27 de Março, em conferência de imprensa.

A presidente da Câmara Municipal de Constância, Júlia Amorim, lembrou que as Festas são “uma forma do concelho afirmar a sua identidade”, naquele que é “o encontro da gente do Tejo e da tradição marítima” numa “festa de afectos”. O orçamento ronda os 120 mil euros, valor considerado “reduzido” pela autarca, tendo em conta o “valor e os proveitos que traz para o concelho”.

A Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem/Festas do Concelho 2017 inclui assim XXVIII Mostra Nacional de Artesanato e da XI Mostra de Doces Sabores integrará as ruas floridas, concertos musicais, folclore, e animação de rua, o XXIX Grande Prémio da Páscoa em Atletismo/EDP Distribuição, a 9ª Caminhada, uma Mega Aula de Zumba, as tasquinhas típicas, diversas exposições, a chegada das embarcações a Constância e um espetáculo piromusical. Há este ano a novidade da Tenda Jovem e algumas mudanças no espaço criança.

A inauguração oficial acontece no sábado, 15 de Abril, às 15h00, mas na sexta-feira “porque o movimento de pessoas já é muito grande” a mostra de artesanato e de doces e sabores recebe os visitantes a partir das 15h00.

* Notícia completa na edição semanal de O MIRANTE.