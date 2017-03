Festival de Gastronomia de Santarém nomeado para prémios AHRESP

O Festival Nacional de Gastronomia, que se realiza em Santarém, está nomeado para os Prémios da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), na categoria de “Contributo para Defesa da Gastronomia como Património Nacional”.

Os prémios estão repartidos em 10 categorias e serão entregues numa cerimónia que vai ter lugar no dia 26 de Maio, no novo Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa. As votações para eleição dos vencedores estão abertas até 15 de Maio através do site oficial do evento: http://www.premiosahresp.pt/.

Recorde-se que, em 2015 e 2016, o certame esteve também nomeado na mesma categoria num concurso que pretende distinguir os melhores do ano no sector da Hotelaria, Promoção Turística e Restauração em Portugal.