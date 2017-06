Gala “Novos Talentos, Talentos Novos”

Quase todos os concelhos do Vale do Tejo estão geminados com cidades ou concelhos estrangeiros, nomeadamente de França, Alemanha, Reino Unido, Roménia, Irlanda, Cabo Verde, Japão, etc, etc...Com o objectivo de contribuir para poupar os nossos autarcas às longas e estafantes viagens para esses locais, o Cavaleiro Andante propõe que seja considerada uma geminaçãozita com a localidade de Vale da Teja que, para além de ter um nome verdadeiramente gémeo e de ficar perto, é patrimonialmente interessante pois pertence ao concelho de Vila Nova de Foz Côa, o tal das gravuras rupestres, recentemente enriquecidas com o desenho de um praticante de BTT.