38º Festival de Folclore em Arcena

O 38ª Festival de Folclore em Arcena (Alverca do Ribatejo) organizado pela Casa do Povo de Arcena, realiza-se no próximo sábado, 10 de Junho, a partir das 21h00.

Além do rancho da casa, actuam ainda os ranchos convidados: Rancho Folclórico "Os Pastores de São Romão" da Serra da Estrela, o Rancho Folclórico de Paranhos do Porto e o Rancho Folclórico do Calvário do Algarve.