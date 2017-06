Festival jazz de Minde na Fábrica da Cultura

O Festival Jazz de Minde, concelho de Alcanena, volta ao palco da Fábrica da Cultura, no centro da vila, nos próximos dias 9, 10 e 11 de Junho.

Este ano o Festival, que se realiza pelo 13º ano, decorre na mesma altura que a Feira de Sabores da Serra D'Aire, no recinto exterior da Fábrica.

Os fãs da música Jazz podem contar com três palcos e 12 bandas: Os Delta Blues Riders, The 44 Dillers e os Bizou Coolective abrem o Jazz Minde, a partir das 22h00 de sexta-feira, 9 de Junho, e que este ano junta a música às tradições locais.

No sábado, 10 de Junho, também a partir das 22h00, atuam os Diego El Gavi e os noruegueses Rohey.

No domingo, 11 de Junho, a partir das 14h30 sobem ao palco da Fábrica da Cultura a Orquestra Molto Vivace, Drama & Beiço, Butchers Brass Band e Rock School Mira D'Aire.

O Minde Dreams Group, o português Mário Franco e o Americano Kurt Rosenwinkel encerram o festival a partir das 17h00.

A edição deste ano do Jazz Minde não contou com o apoio da Direcção Geral das Artes, contando no entanto com o apoio da Câmara de Alcanena, que na última reunião do executivo deliberou apoiar a Casa do Povo de Minde com um valor de 12.500 euros pela organização desta 13ª edição do Festival Internacional de Jazz Minde.