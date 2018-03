Mostra de Teatro do concelho de Tomar

Começa esta quarta-feira, 7 de Março, mais uma edição da "Mostra de Teatro Concelhia" de Tomar. O evento, que decorre até ao próximo domingo, dia 11, arranca esta quarta-feira, pelas 21h30, com a exibição do filme "Demónios da Perversidade - O Filme", no cine-teatro Paraíso. O certame prossegue na quinta-feira, dia 8, com a peça de teatro “Richard III”, pelo grupo de teatro Fatias de Cá. O espectáculo realiza-se no cine-teatro Paraíso, pelas 21h30. Na sexta-feira, dia 9, pelas 21h30, o grupo de teatro ACD São Silvestre sobe ao palco do Complexo Cultural da Levada com a peça “A Escrava e o Centurião”.

“Kusdiabos” é o nome do espectáculo apresentado pelo ULTIMAcTO que se realiza no sábado, 10 de Março, pelas 21h30, no Complexo Cultural da Levada. A Nabantin'ao Palco sobe ao palco, no domingo, dia 11, pelas 16h00, com o espectáculo “Thomar Revis'itada”, encerrando a Mostra de Teatro Concelhio deste ano.