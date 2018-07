“Birbante” no quARTel de Abrantes

A exposição de desenho, pintura, escultura e fotografia de Pedro Henriques “Birbante”, é inaugurada a 14 de Julho, pelas 15h30, no quARTel da Arte Contemporânea de Abrantes.

Com curadoria de Nuno Faria, a exposição oferece um panorama amplo de produção que vai do desenho à fotografia passando pela pintura e pela escultura, dando a ver as dinâmicas do processo criativo e produtivo do artista. “Estamos perante um campo de forças em que a forma se vê constantemente subjugada pela energia e em que o reconhecimento dá lugar ao espanto”, diz Nuno Faria no excerto do texto de folha de sala.

A exposição estará aberta ao público até 13 de Outubro, de terça a sábado, das 10h00 às 12h30 e das 14h30 às 19h00.