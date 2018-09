Artistas de renome no Festival Estátuas Vivas

A sexta edição do Festival Estátuas Vivas de Tomar decorre no sábado e no domingo, no Mouchão Parque e no jardim da Várzea Pequena, com a presença de vários artistas portugueses e estrangeiros.



No sábado a temática será “A História contada no feminino”, com apresentação de “algumas das mulheres mais marcantes da História de Portugal, desde D. Teresa a Catarina Eufémia, passando pela rainha Santa Isabel, Inês de Castro, Maria da Fonte ou D. Antónia ‘Ferreirinha’”, por 30 artistas que vão recriar 15 momentos desde a fundação da nacionalidade até ao século XX, enquadrados por música de cada época.



Domingo é destinado ao tema livre “Estátuas Vivas – Arte na Rua”, com performances de artistas como “John Eicke, duas vezes vencedor do World Living Statues, o mais importante dos festivais do género, em Arnhem (Holanda), Helena Reis, vencedora do mesmo festival ou Stella Nutela, que foi vice-campeã, entre criações originais e outras já vencedoras em Portugal e na Europa”, acrescenta a autarquia.



Iniciativa do município e do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, o festival tem este ano ingressos pagos (cinco euros os dois dias e três euros apenas um), sendo gratuito até aos 12 anos e reduzido em 50% para os jovens.