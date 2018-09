Exposição “Lezíria Escola Eficiente” em Santarém

Estiveram envolvidas no projecto 23 escolas da Lezíria do Tejo.

A Casa do Ambiente recebe a exposição “Lezíria Escola Eficiente” até dia 28 de Setembro. Uma mostra que contempla os trabalhos realizados no âmbito do projecto com o mesmo nome, promovido pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT). No projecto “Lezíria Escola Eficiente” estiveram envolvidas 23 escolas da Lezíria do Tejo, num total de 1.850 alunos e 108 professores.

O Centro Escolar do Sacapeito (Santarém), a EB/JI São Domingos (Santarém) e o Centro Escolar de Alcoentre (Azambuja) foram os estabelecimentos escolares vencedores do projecto “Lezíria Escola Eficiente”. A cerimónia de entrega dos troféus decorreu no dia 26 de Junho no auditório da Quinta das Pratas, no Cartaxo.