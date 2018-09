“Memória” inspira segunda Residência Artística de Santarém

A segunda Residência Artística de Santarém (RAS) arrancou esta sexta-feira no Centro Cultural Regional de Santarém (Fórum Actor Mário Viegas), juntando, até dia 22, jovens artistas de diferentes áreas que irão trabalhar o tema “Memória”.



As iniciativas desta segunda edição da RAS incluem a pintura de um mural, a realização de uma “escultura social”, feita em atelier e posteriormente espalhada pela cidade com a interacção do público, uma apresentação de ‘videomaping’ artística, uma aula com o projecto “Incluir”, um concurso de contos, com o premiado a ser divulgado no último dia, um passeio pela cidade com ‘urbansketching’, entre outras actividades.



Os trabalhos resultantes da RAS estarão expostos de 22 a 29 de Setembro no Fórum Actor Mário Viegas.