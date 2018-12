Feira do Livro de Natal no Sardoal

Sob o mote “Neste Natal ofereça livros”, a Biblioteca Municipal de Sardoal acolhe, entre os dias 10 e 14 de Dezembro, uma Feira do Livro de Natal. A iniciativa, promovida pelo município do Sardoal, é uma oportunidade para ter acesso a uma grande diversidade de livros com descontos, nomeadamente publicações do Município, sendo que, em compras superiores a 25 euros, é oferecida uma lembrança com a nova identidade visual do município. A feira está aberta entre as 09h00 e as 19h00.

Na sexta-feira, dia 14 de Dezembro, terá lugar na Biblioteca Municipal, pelas 18h00, a entrega de prémios do Concurso de Natal, nas modalidades literária e de ilustração, promovido pela autarquia com o intuito de “fomentar hábitos de leitura e estimular o gosto pela criação artística e literária”.