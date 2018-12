Grupo vocal Vox Populi dá espectáculo no Sardoal

Os Vox Populi sobem ao palco do Centro Cultural Gil Vicente, no Sardoal, a 9 de Dezembro. Actualmente com doze vozes, sob a direcção musical do maestro Hélder Silvano Neves, o grupo vocal interpreta grandes êxitos musicais nacionais e internacionais e também temas originais. Os Vox Populi nasceram em 2017, no seio do Orfeão de Abrantes e o seu primeiro concerto aconteceu em Janeiro de 2018.

O espectáculo, com início às 16h00, tem entrada livre, mas sujeita ao levantamento de bilhete.