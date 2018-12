Prémio de Poesia Natércia Freire mantém viva a memória da poeta e jornalista

Cerimónia de entrega do galardão realizou-se perante uma plateia quase deserta. José Fernandes de Matos foi o distinguido na quinta edição.

A cerimónia de entrega do 5º Prémio Nacional de Poesia Natércia Freire, em homenagem à poetisa, escritora e jornalista natural de Benavente, decorreu na sexta-feira, 30 de Novembro, no cine-teatro de Benavente, num auditório quase vazio. Um facto que o vereador da Cultura da Câmara de Benavente, Hélio Justino (CDU), lamentou perante a reduzida assistência que não chegaria a duas dezenas de pessoas.

O prémio foi atribuído a José Fernandes de Matos, natural de Santo Tirso, autor do livro de poesia “O Despertar da Alegria” que lhe valeu a distinção por parte do município de Benavente. O poeta recebeu o galardão perante uma sala quase vazia e Hélio Justino lamentou a falta de adesão ao evento que “faz perdurar a memória de uma das grandes referências do concelho”.

“A história de Natércia Freire cruza-se com a história de Benavente. Hoje celebra-se uma notável mulher escritora poetisa e jornalista, com grande personalidade numa época em que não era fácil a afirmação para as mulheres”, destacou o vereador da cultura.

José Fernandes Matos, 68 anos, natural de Santo Tirso, fez mais de 300 quilómetros para receber o galardão ao qual concorria desde a primeira edição. O autor de “O Despertar da Alegria” conhece pouco do Ribatejo. “Samora Correia só de passagem e agora Benavente”, conta. De Vila Franca de Xira conhece a obra do escritor Alves Redol, que começou a ler ainda em criança.

O evento contou ainda com a presença de Ana Lúcia Lino, a filha mais velha de Natércia Freire. “Os motivos de alegria são muitos, no ano que antecede o centenário da morte da mãe”, afirma. Ana Lúcia Lino elogia o esforço do município em manter viva a memória da poetisa nascida em Benavente e de dar voz aos poetas de Portugal. Natércia Freire nasceu em Benavente em 1920 e faleceu em Lisboa em 17 de Dezembro de 2004.