Mário Tropa lança livro sobre “Mação na 1.ª Grande Guerra”

Obra foi apresentada em mais uma sessão do ciclo “À Conversa com…”

O livro “Mação na 1.ª Grande Guerra”, da autoria de Mário Tropa, foi apresentado no dia 30 de Novembro em Mação, em mais uma sessão do ciclo “À Conversa com…”, promovido pelo município. O autor do livro, que é também um reconhecido artista plástico, foi o orador convidado.

Entre 1914 e 1918 partiram para a 1ª Guerra Mundial, incorporados no Corpo Expedicionário Português, mais de 100 mil soldados. Destes, 225 eram de Mação. É esta, entre outras memórias que são avivadas, contadas e perpetuadas nessa obra. O livro, com edição do município de Mação, encontra-se à venda na Biblioteca e Câmara Municipal de Mação.