Aurea, Bruno Nogueira e Mafalda Veiga no TSB em Santarém

A programação cultural do Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, vai ganhar novo fôlego a partir do início do próximo ano, estando já garantidos espectáculos das cantoras Aurea e Mafalda Veiga e do humorista Bruno Nogueira durante o primeiro trimestre de 2019.

O programador cultural João Aidos, contratado pela Câmara de Santarém para gerir a programação do TSB e de outros espaços culturais do município, esteve na reunião de câmara de segunda-feira, 10 de Dezembro, para apresentar as linhas mestras do plano que tem para pôr a cidade e o concelho no mapa da oferta cultural de primeira linha.

Dentro dessa nova política, o TSB vai também receber pela primeira vez a Companhia Nacional de Bailado com o espectáculo “A pena esquerda de Tchaikovski”, que conta com a participação do pianista Mário Laginha.

Teatro, circo contemporâneo e exposições de artistas de renome são outras das propostas para o primeiro trimestre de 2019 na principal sala de espectáculos do município, a que João Aidos quer dar outra dinâmica, nomeadamente com a reabertura da cafetaria do TSB e a criação de algumas lojas que atraiam público para lá dos espectáculos.