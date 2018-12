Jardim da Liberdade recebe Quartel Aberto dos Bombeiros Municipais de Santarém

Os Bombeiros Municipais de Santarém promovem no dia 13 de Dezembro a iniciativa "Quartel Aberto", no Jardim da Liberdade, em Santarém, entre as 9h00 e as 12h30. Trata-se de uma exposição de veículos e equipamentos operacionais que, à semelhança dos anos anteriores, visa divulgar as capacidades técnicas e operacionais da corporação.

A iniciativa possibilita ainda a interacção com a população mais jovem, através das escolas que marcam presença nesse dia, e com a população em geral.