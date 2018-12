Cartaxo reconhece mérito aos seus no 203.º aniversário do concelho

“São estes grandes seres humanos que a memória tem de registar e perpetuar junto das gerações vindouras”. As palavras são do presidente da Câmara do Cartaxo, Pedro Magalhães Ribeiro, durante a sessão solene comemorativa do 203.º aniversário da elevação do Cartaxo a concelho que decorreu na segunda-feira, 10 de Dezembro, no Centro Cultural da cidade.

O Clube de Natação do Cartaxo, o presidente da União de Freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta, Manuel Salgueiro, e o músico António Portela foram distinguidos com a medalha e diploma de mérito municipal na sessão solene comemorativa do 203.º aniversário da elevação do Cartaxo a concelho que decorreu no dia 10 de Dezembro, no Centro Cultural da cidade.

Para Sérgio do Espírito Santo, presidente do Clube de Natação do Cartaxo, é um orgulho para o Cartaxo contar com um clube de natação que, em 25 anos de existência, tem trazido vários títulos individuais e colectivos em provas regionais, nacionais e internacionais e tem mostrado excelente conduta ética e desportiva.

“Um verdadeiro embaixador do bom nome da terra”, afirmou o presidente da Câmara do Cartaxo, Pedro Magalhães Ribeiro, referindo, em relação aos homenageados, que “são estes grandes seres humanos e estas entidades que a memória tem de registar e perpetuar junto das gerações vindouras”.

O presidente do município destacou ainda António Portela, “um cartaxeiro com 70 anos que desde muito cedo se apaixonou pela música e partilhou essa paixão com a comunidade”, e Manuel Salgueiro, um dirigente associativo e autarca que “nunca aprendeu a dizer que não aos outros”.

Também o presidente da Assembleia Municipal do Cartaxo, Augusto Parreira, elogiou os homenageados da noite, referindo que são um exemplo de humildade e de esforço na promoção da cidadania e do movimento associativo do Cartaxo.

E porque o dia foi de celebração do concelho, Pedro Ribeiro aproveitou para destacar o orgulho que todos devem sentir em pertencer ao Cartaxo. “A nossa maior responsabilidade é valorizar o concelho onde nascemos e que escolhemos para viver. É, por isso, nossa obrigação, darmos o nosso contributo para o seu engrandecimento. Tudo ganha mais valor quando é participado e valorizado”, concluiu.