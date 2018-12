Natal de Salvaterra de Magos com iniciativas para todos os gostos

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, em parceria com as associações e colectividades do concelho, apresenta uma agenda recheada até 13 de Janeiro de 2019 com actividades para toda a família, no âmbito da campanha “Natal e o Comércio Local” 2018.

No que toca às iniciativas dinamizadas pela autarquia, o edifício do Cais da Vala em Salvaterra de Magos apresenta a exposição “As delícias de Natal” até 13 de Janeiro de 2019. No Mercado de Cultura de Marinhais está a exposição “Encantos de Natal”, com trabalhos das crianças da creche e jardim de infância “Mãe Galinha” e utentes do Centro de Dia do Centro de Bem-Estar Social de Marinhais, para ver até 11 de Janeiro. Já a Galeria de Exposições da Falcoaria Real em Salvaterra de Magos recebe, até 14 de Janeiro, a mostra “Teatro de Ópera no reinado de D. José I”.

A Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos está a promover a Feira do Livro de Natal até 4 de Janeiro, por onde vão passar escritores, contadores de história e momentos de animação de leitura. Há também animação para os mais novos com a realização do espectáculo “Natal Mágico”, que repete dia 15, pelas 15h00, na Casa do Povo de Glória do Ribatejo. As iniciativas contam com a presença do Pai Natal.

O município vai ainda promover um concerto de Natal com o Coro Scherzo, dia 15 de Dezembro, pelas 21h00, na Igreja Matriz de Salvaterra de Magos. Vai também organizar a tradicional Festa de Natal dos Idosos e Reformados do Concelho e promover o showcooking de Natal no Mercado Diário de Salvaterra de Magos, dia 22, pelas 10h00, com o chef José Maria Lino.

A esta programação junta-se a campanha da autarquia de incentivo às compras de Natal no comércio local com a possibilidade de ganhar vales de compras, que vão dos 30 aos 200 euros e o concurso de montras de Natal, que pretende atrair os consumidores para o comércio local e tradicional.