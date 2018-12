Passagem de ano em Torres Novas faz-se na Praça 5 de Outubro

Torres Novas dá as boas-vindas a 2019 com a actuação dos RH+ Música Positiva e com um espectáculo de fogo-de-artifício, lançado a partir do castelo.

A animação de passagem de ano acontece no centro histórico da cidade, na Praça 5 de Outubro, e tem início marcado para as 22h30.

É o quarto ano consecutivo que o município prepara um programa especial para assinalar a data, com entrada livre. O espectáculo pirotécnico está sujeito às condições climatéricas.