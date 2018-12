UDCAS comemora 44º aniversário com programa cultural

A União Desportiva e Cultural de Aldeia do Sobralinho (UDCAS) celebra o seu 44º aniversário com programa de acção cultural, na colectividade sobralinhense. O evento tem início na sexta-feira, 14 de Dezembro com uma noite de fados com a presença dos ‘Revist'Ó Fado na Tasca do Ti Carlos’ constituído pelos artistas António Pinto Basto, Paulo Oliveira, Ana Paula Mota (Picolé), Luis Viegas e Filipa Giovann.

No sábado decorre a sessão solene do 44º aniversário, com um concerto com a Banda da Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense (SFRA). A noite é de baile com os Cristais da Noite.

O Domingo é alusivo à época natalícia com um concerto de Natal pelo grupo Coral Stravaganzza e o Coro Notas Soltas.

O espectáculo Revist’Ó Fado tem o preço de 12,50 euros para maiores de 12 anos e os bilhetes podem ser adquiridos na sede da UDCAS. As actividades de sábado e domingo têm entrada livre.