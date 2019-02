Mês do Sável e da Lampreia na Barquinha

Iniciativa conta com a adesão de oito restaurantes do concelho.

O peixe do rio vai animar a gastronomia tradicional no concelho de Vila Nova da Barquinha até ao dia 31 de Março, com a realização da 25.ª edição do "Mês do Sável e da Lampreia", que começou no sábado, 9 de Fevereiro.

A iniciativa, promovida por aquele município ribeirinho e oito restaurantes do concelho, apresenta como principal objectivo "promover a cozinha tradicional", disponibilizando neste período a açorda de sável e arroz de lampreia, entre outras receitas típicas da região.

Banhado por três rios - Tejo, Zêzere e Nabão - esse concelho tem no peixe do rio a sua principal fonte de sabores, atribuindo a organização bilhetes para passeios de barco ao Castelo de Almourol e ao Centro de Interpretação Almourol aos visitantes da mostra gastronómica.