Exposição de Arte Cristã de Luísa Andaluz em Santarém

O Museu Diocesano de Santarém acolhe, até 8 de Abril, a exposição “Ornaverunt Lampades: A Arte Cristã na Herança de Luiza Andaluz”. A iniciativa visa dar a conhecer Luiza Andaluz, “figura marcante no contexto social de Santarém desde finais do século XIX”, cujo legado se mantém vivo através da Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima, “que fundou e que ainda hoje desempenha papel activo em inúmeras comunidades em Portugal e no Mundo”, afirma uma nota da Câmara de Santarém.

Entre as peças expostas conta-se “um belíssimo relicário de Santa Teresa de Ávila pertencente às colecções do Museu Nacional de Arte Antiga, bem como um conjunto notável de pintura e escultura hoje património da Congregação”, lê-se na nota.